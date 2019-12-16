2-летний мальчик едва не ослеп, напоровшись глазом на кухонный термометр

С тяжелейшей травмой глаза Чэна доставили в специализированную детскую больницу в провинции Шэньси. Как рассказала мама мальчика докторам приемного отделения, она готовила сыну детскую молочную смесь, когда он неожиданно схватил крышку от бутылочки с прикрепленным к ней термометром и стал носиться по квартире. Когда женщина попыталась отобрать у него крышку, мальчик споткнулся и упал прямо на стержень термометра. На рентгеновских снимках отчетливо видно, как стержень прошел через глазницу Чэна и пронзил его мозг белее чем на 5 сантиметров. Врачам потребовалось несколько часов, чтобы разработать план извлечения термометра из головы мальчика, так как риск прокола глаза и повреждения мозга был невероятно высок. В результате нейрохирурги нашли безопасный угол и всего за 10 минут извлекли термометр и продезинфицировали рану.

Сейчас малыш находится в стабильном состоянии. К счастью, серьезная травма глаза никак не отразилась на зрении мальчика, он по-прежнему может видеть. Несмотря на то, что стержень термометра не повредил область, отвечающую за когнитивную функцию мозга, он все же травмировал некоторые его отделы, из-за чего есть риск «утечки» плазмы крови из головы мальчика. Именно поэтому Чэн еще неделю пробудет в больнице под наблюдением врачей.