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2-х летний мальчик с седловидной головой сделал первые шаги после операции по реконструкции черепа

Двухлетний Брэнсон Фигейра родился со слишком маленьким черепом для его растущего мозга. Мальчику понадобилась 7-часовая операция для коррекции атипичной формы головы.

Мама Брэнсона, Хизер Фигейра, заподозрила что-то неладное, когда мальчик начал часто просыпаться посреди ночи и безутешно плакать. Она отвела Брэнсона к педиатру, который после осмотра назначил мальчику компьютерную топографию. В результате обследования доктора обнаружили у ребенка краниосиностоз - врожденный порок, при котором кости детского черепа срастаются до полного формирования мозга. Врачи объяснили Хизер, что ее сыну требуется операция, так как мозг уже упирается в череп, создавая опасное давление. Без операции Брэнсону могли грозить конвульсии, деформация головы и даже задержки развития. На прошлой неделе мальчика прооперировали. Брэнсону сделали реконструкцию свода черепа, для того чтобы скорректировать его атипичную форму и создать место для роста мозга. Операция прошла успешно, уже через 2 дня мальчик бегал по коридорам больницы, а через 4 - выписался домой.

По данным медицинского центра Колумбийского университета, 1 из 2000 новорожденных рождается с краниосиностозом, причем мальчики страдают от этого заболевания чаще , чем девочки.

Череп новорожденного состоит из нескольких костных пластин, разделенных так называемыми швами. По мере роста ребенка эти швы закрываются и образуют единую кость.
У детей с краниосиностозом происходит раннее закрытие швов, что вызывает проблемы с нормальным ростом мозга и черепа. Помимо изменения формы головы и лица, дети с этим заболеванием также могут испытывать сонливость, повышенную раздражительность, конвульсии и приступы рвоты..

В большинстве случаев рекомендованным лечением краниосиностоза является операция до того, как ребенку исполнится год, когда кости черепа еще мягкие и хорошо поддаются реконструкции.

Фото: Vostock-photo

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