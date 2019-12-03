19-летний подросток, питавшийся исключительно через капельницу, впервые в жизни попробовал настоящую еду

Как большинство людей с синдромом кишечной недостаточности, на протяжении всей своей жизни Майкл полагался исключительно на полное парентеральное питание. Это значит, что все питательные вещества он получал внутривенно. Каждую ночь на протяжении 8 часов ему через капельницу вводили два литра жидкой смеси, состоящей из белков, углеводов, жиров, электролитов, витаминов и минералов. Несмотря на всю свою неоспоримую пользу, подобного рода питание чревато серьезными осложнениями, которые включают себя инфекцию из-за частого использования катетера, проблемы с печенью, обезвоживание и тромбоз.

После 19 лет эксклюзивного парентерального питания организм Майкла дал сбой, его состояние резко ухудшилось, и, по словам врачей, единственное, что могло спасти подростка - это трансплантация кишечника. Уже через 3 месяца после постановки на очередь, для парня нашелся подходящий донор. Доктор Кишор Айер - хирург, специализирующийся на трансплантации, удалил у Майкла практически весь кишечник и пересадил ему здоровый орган 12-летнего донора, умершего от аневризмы.

Операция прошла более, чем успешно, и уже через четыре дня после трансплантации, Майкл с доктором Айером отпраздновали это событие пиццей из больничного кафетерия. Это был первый раз, когда парень попробовал настоящую еду. Однако истинный праздник желудка у подростка случился на День благодарения, который в Америке отмечали на прошлой неделе. Майкл впервые в жизни попробовал приготовленную его мамой традиционную индейку.

Теперь парень ест столько, сколько пожелает, и доктора этому только рады. Ведь, чтобы набраться сил, ему необходимо съедать в день не менее 2000 калорий, большую часть которых он получает из макарон, картофеля и курицы - все, что он обожает, и готов есть каждый день. Майклу пока запрещены к употреблению сахар и красное мясо, но, помня о том, что еще совсем недавно он вообще не знал вкуса еды и питался исключительно через капельницу, парень с благодарностью готов довольствоваться разрешенными продуктами.