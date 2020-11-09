18-летний подросток вышел из комы, услышав название своего любимого блюда

18-летний подросток получил тяжелые травмы в результате серьезного ДТП, столкнувшись на своем скутере с другим транспортным средством, в результате чего впал в кому и пробыл в таком состоянии 62 дня, передает издание Taiwan News.

Медики не давали никаких шансов, оценивая состояние больного как тяжелое, отметив, что у пострадавшего была разорвана селезенка, повреждена правая почка и печень, ушиб внутренних органов и большая потеря крови. Медикам пришлось провести экстренную операцию, после которой юноша и впал в кому. Однако родные верили, что их мальчик вернется и до последнего ждали чуда, к которому можно отнести необычное пробуждение подростка. Молодой человек услышал, как его брат, находясь рядом с ним в палате, пошутил, что съест куриное филе в панировке, если он не очнется, его пульс внезапно участился, и он вышел из комы. Это могло бы списать на случайное совпадение, однако по словам родных, их мальчик во время пробуждения повторил название данного блюда, давая понять, что он действительно слышал эти слова.

После этого юноше пришлось провести еще 6 операций, и когда пациент более или менее поправился, он вернулся в госпиталь с тематическим десертом, поблагодарив таким образом медицинскую команду за то, что поддерживали его в столь непростой период и сделали все возможное, чтобы он выжил.