17-летняя британка постоянно падает в обморок из-за смеха

Билли Ходжсон страдает от катаплексии - расстройства, которое вызывает внезапный мышечный паралич. Девушка часто падает в обморок во время встреч с друзьями, где они весело проводят время и смеются. Паралич может произойти не только во время хохота, но и в принципе когда человек испытывает сильные эмоции: удивление, злость, эйфорию. Приступ длится до нескольких минут, пишет Daily Mail.

Катаплексию у юной британки диагностировали в марте прошлого года. А первый приступ настиг ее в школе в 14-летнем возрасте. Девушка весело обсуждала что-то с подругой, как вдруг упала на колени и не могла понять, что с ней случилось.

Билли стесняется своего расстройства и, хоть и любит друзей, но теперь старается ограничить общение с ними, чтобы встречи не заканчивались ее обмороками и их попытками помочь.

Еще один побочный эффект катаплексии - нарушение сна. Чтобы выспаться, девушка ложится спать в семь вечера, но назвать ее сон крепким нельзя, она постоянно ворочается и утром часто чувствует себя разбитой.