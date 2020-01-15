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17-летняя британка постоянно падает в обморок из-за смеха

Виной тому редкая патология, от которой невозможно избавиться.

Билли Ходжсон страдает от катаплексии - расстройства, которое вызывает внезапный мышечный паралич. Девушка часто падает в обморок во время встреч с друзьями, где они весело проводят время и смеются. Паралич может произойти не только во время хохота, но и в принципе когда человек испытывает сильные эмоции: удивление, злость, эйфорию. Приступ длится до нескольких минут, пишет Daily Mail.

Катаплексию у юной британки диагностировали в марте прошлого года. А первый приступ настиг ее в школе в 14-летнем возрасте. Девушка весело обсуждала что-то с подругой, как вдруг упала на колени и не могла понять, что с ней случилось.

Билли стесняется своего расстройства и, хоть и любит друзей, но теперь старается ограничить общение с ними, чтобы встречи не заканчивались ее обмороками и их попытками помочь.

Еще один побочный эффект катаплексии - нарушение сна. Чтобы выспаться, девушка ложится спать в семь вечера, но назвать ее сон крепким нельзя, она постоянно ворочается и утром часто чувствует себя разбитой.

Врачи тоже не могут утешить британку: контролировать состояние можно с помощью лекарств, но принимать их всю жизнь нельзя. Их совет: избегать сильных эмоций, которые могут обернуться мышечным параличом.

Фото: vostock-photo

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