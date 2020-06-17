16 друзей решили пышно отпраздновать окончание карантина и заразились коронавирусом
Историей нерадивой компании друзей заинтересовался британский онлайн-портал The Mirror. Жители американского города Джексонвилль, штат Флорида, были в восторге, когда после нескольких месяцев жесткого карантина ограничения были сняты и им разрешили выйти на улицу. Эрика говорит, что все так устали сидеть дома, что она и 15 ее друзей решили с размахом отпраздновать окончание изоляции в пабе. Компания веселилась всю ночь, при этом никто из собравшихся не соблюдал рекомендованные меры защиты в виде ношения маски и соблюдения социальной дистанции в общественных местах.
Через несколько дней после вечеринки Крисп получила положительный тест на коронавирус, у всех ее друзей результаты также оказались положительными. Теперь американка считает, что да, она и ее друзья были неосторожны, но и государство открыло бизнес слишком рано. Женщина очень сожалеет о своей беспечности: «Государство снова открывает двери разных заведений, заявляя, что все в порядке, потому мы и воспользовались случаем. Мы должны были быть в масках. Мы должны были соблюдать дистанцию. Было слишком рано открывать пабы – это внушило нам ложное чувство спокойствия», – заявила Крисп, призвав всех не терять бдительности.
Фото: depositphotos
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