16 друзей решили пышно отпраздновать окончание карантина и заразились коронавирусом

Через несколько дней после вечеринки Крисп получила положительный тест на коронавирус, у всех ее друзей результаты также оказались положительными. Теперь американка считает, что да, она и ее друзья были неосторожны, но и государство открыло бизнес слишком рано. Женщина очень сожалеет о своей беспечности: «Государство снова открывает двери разных заведений, заявляя, что все в порядке, потому мы и воспользовались случаем. Мы должны были быть в масках. Мы должны были соблюдать дистанцию. Было слишком рано открывать пабы – это внушило нам ложное чувство спокойствия», – заявила Крисп, призвав всех не терять бдительности.

Фото: depositphotos

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