1500 россиян заразились ковидом от одного больного. Что известно о суперраспространителе

— объяснил в интервью ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Ранее ученые Стенфордского университета подсчитали, что на долю суперраспространителей приходится порядка 80% от всех случаев заражения. Объясняется это тем, что концентрация вирусных частиц в жидкостях организма такого пациента очень высока, поэтому вероятность того, что именно он заразит окружающих выше по сравнению с «шансами» других больных сделать то же самое.

Как избежать встречи с суперраспространителем? Ученые советуют воздержаться от посещения общественных мест. Как пишет «КП», ссылаясь на британских исследователей, чаще всего передача вируса происходит в ресторанах, спортивных залах, барах. Это объясняется тем, что люди в таких местах разговаривают, поют, занимаются спортом. При этом у них учащается дыхание, что способствует выбросу частиц вируса в окружающую среду.