1500 россиян заразились ковидом от одного больного. Что известно о суперраспространителе
Коронавирус поставил в России новый антирекорд: 1500 россиян подхватили инфекцию от одного и того же человека. Таких носителей Covid-19 называют суперраспространителями. Однако несмотря на грозность названия до сих пор за ними не фиксировалось столь большого числа зараженных. Медики, соблюдая медицинскую тайну, не называют имени пациента, но дают объяснение, как такое могло произойти.
Фото: Макеев Иван | Комсомольская правда | East News Russia
Коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей,
— объяснил в интервью ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
Ранее ученые Стенфордского университета подсчитали, что на долю суперраспространителей приходится порядка 80% от всех случаев заражения. Объясняется это тем, что концентрация вирусных частиц в жидкостях организма такого пациента очень высока, поэтому вероятность того, что именно он заразит окружающих выше по сравнению с «шансами» других больных сделать то же самое.
Как избежать встречи с суперраспространителем? Ученые советуют воздержаться от посещения общественных мест. Как пишет «КП», ссылаясь на британских исследователей, чаще всего передача вируса происходит в ресторанах, спортивных залах, барах. Это объясняется тем, что люди в таких местах разговаривают, поют, занимаются спортом. При этом у них учащается дыхание, что способствует выбросу частиц вируса в окружающую среду.
Фото и видео: Макеев Иван | Комсомольская правда | East News Russia
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