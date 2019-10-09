15-летней девочке оторвало челюсть во время неудачного падения с лошади

В тот день Эмили Экклз из города Шеффилд с родителями и друзьями занималась верховой ездой, как неожиданно ее лошадь, испугавшись громкого звука выхлопной трубы рядом припаркованного автомобиля, резко рванула вперед и выбросила девочку из седла. Эмили упала и со всей силы ударилась головой о деревянный воротный столб. В интервью «Би Би Си» девочка рассказала, что помнит, как поймала что-то красное, что мелькнуло у нее перед лицом во время падения.

Родители незамедлительно вызвали скорую. Эмили все еще была в шоке, когда по дороге в больницу она заметила, что все еще держит в руках красный предмет. Это была ее челюсть — зубы и кость, которые свисали с ее лица на маленькой полоске кожи размером около 1 сантиметра.

Доктору Мохаммеду-Али потребовалось 5 долгих часов, чтобы в буквальном смысле по кусочкам собрать челюсть девочки. По словам хирурга, травма оказалась настолько серьезной, что вся левая сторона нижней челюсти Эмили была оторвана от лица и болталась на маленьком фрагменте кожи. Для ее реконструкции доктору понадобились 3 титановые пластины и 160 швов. Операция прошла прекрасно, и уже через месяц после несчастного случая Эмили смогла вернуться в школу. И доктор, и девочка остались очень довольны результатами.

Более того, будучи преисполненной чувством благодарности, Эмили написала письмо королеве Великобритании с просьбой о присвоении доктору Мохаммеду-Али звания рыцаря. В ответ девочка получила личное письмо прямо от секретаря ее величества, в котором говорится, что ее просьба была передана в соответствующий орган.

По мнению Эмили, спасение людей и возвращение их к нормальной жизни, определенно, заслуживает подобного признания.