14-месячная девочка, родившаяся с половинкой сердца, выжила вопреки прогнозам врачей и сделала первые шаги

Мама Мии, 21-летняя Хлое Конлин была на 20 неделе беременности, когда после планового УЗИ как гром среди ясного неба прозвучал диагноз врачей: у ребенка тяжелейший порок сердца несовместимый с жизнью. «Более 10 раз врачи направляли меня на аборт, говоря, что у дочери несовместимый с жизнью порок сердца, и что ей придется по-настоящему бороться за жизнь. Вероятнее всего она даже не доживет до своего первого дня рождения», - рассказала Хлое онлайн изданию The Sun. Однако молодая женщина отказалась следовать советам врачей и прерывать беременность. Как и ожидалось, ее дочь Мия родилась с опасным кардиологическим заболеванием - правопредсердным изомеризмом. Это значит, что у малышки отсутствует половина сердца. Однако благодаря усилиям кардиохирургов девочку удалось спасти.