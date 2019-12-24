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14-месячная девочка, родившаяся с половинкой сердца, выжила вопреки прогнозам врачей и сделала первые шаги

На первый взгляд, годовалая малышка Мия из британского города Нориджа ничем не отличается от своих сверстников. Тогда как девочка родилась с тяжелейшим пороком сердца. Врачи не давали ей и года, однако девочка выжила и 14 месяцев спустя порадовала родителей своими первыми самостоятельными шагами.

Мама Мии, 21-летняя Хлое Конлин была на 20 неделе беременности, когда после планового УЗИ как гром среди ясного неба прозвучал диагноз врачей: у ребенка тяжелейший порок сердца несовместимый с жизнью. «Более 10 раз врачи направляли меня на аборт, говоря, что у дочери несовместимый с жизнью порок сердца, и что ей придется по-настоящему бороться за жизнь. Вероятнее всего она даже не доживет до своего первого дня рождения», - рассказала Хлое онлайн изданию The Sun. Однако молодая женщина отказалась следовать советам врачей и прерывать беременность. Как и ожидалось, ее дочь Мия родилась с опасным кардиологическим заболеванием - правопредсердным изомеризмом. Это значит, что у малышки отсутствует половина сердца. Однако благодаря усилиям кардиохирургов девочку удалось спасти.

В прошлом году в канун Рождества в возрасте двух месяцев Мия перенесла операцию на открытом сердце. Как рассказала Хлое, операция прошла более, чем успешно. Мия чувствует себя прекрасно и умеет делать все, что положено детям ее возраста. Совсем недавно малышка сделала свои первые самостоятельные шаги и научилась говорить “мама” и “папа”. Несмотря на хорошее самочувствие Мии, врачи пока не спешат строить предположения относительно ее дальнейшего здоровья и продолжительности жизни. В ближайшие пару лет малышке предстоит еще одна, последняя операция, после которой можно будет делать долгосрочные прогнозы.

А пока же родители девочки живут день за днем, просто наслаждаясь повседневным общением с дочерью, и ждут не дождутся Рождества, которое встретят большой семьей и с кучей подарков.

Фото: Facebook

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