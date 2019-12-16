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14-летняя девочка победила рак 4 стадии после полутора лет непрерывного лечения

Когда чуть менее двух лет назад на тот момент 12-летняя Клое Кресс начала прихрамывать и жаловаться на боли в спине, отец девочки, Шон, подумал, что проблему дочери можно решить с помощью лечебной гимнастки. Тогда он и представить не мог, что последующие полтора года Клое проведет в борьбе за жизнь.

Когда болезненные симптомы стали сопровождаться высокой температурой, врач назначил Клое анализ крови, результаты которого выглядели сомнительно. Тогда девочку направили на компьютерную топографию, которая выявила огромную опухоль рядом с ее сердцем. Оказалось, что опухоль уже успела распространиться в пищевод девочки и некоторые отделы позвоночника, вызывая нестерпимую боль в спине. Опухоль оказалась 4 стадией рака скелетной мускулатуры. В тот же день Клое вместе с родителями вылетела в Мемфис, в детскую онкологическую больницу Сент-Джуд, в которой провела последние 18 месяцев. За все это время девочка смогла съездить домой всего лишь раз - на Рождество.

Однако в канун грядущего Рождества в жизни Клое произойдет самое настоящее чудо. На прошлой недели врачи поделились с семьей девочки хорошими новостями: рак вошел в стадию ремиссии, и уже через несколько дней Клое сможет вернуться домой, хотя ей и придется приезжать на контрольные приемы каждые три месяца.
По словам врачей девочки, несмотря на чудесное выздоровление, Клое пока не сможет вернуться в школу, так как ей прописан постельный режим как минимум до конца учебного года. Однако это позволит ей наконец-то насладиться общением со своими питомцами.

По признанию девочки, больше всего она скучала по своим собакам - Бу и Ролли, с которыми на протяжении лечения имела возможность видеться лишь раз в месяц. Клое ждет не дождется, когда снова сможет обнять своих любимцев и ,возможно, завести еще одного песика.

Фото: Vostock-photo

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