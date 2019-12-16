14-летняя девочка победила рак 4 стадии после полутора лет непрерывного лечения
Когда болезненные симптомы стали сопровождаться высокой температурой, врач назначил Клое анализ крови, результаты которого выглядели сомнительно. Тогда девочку направили на компьютерную топографию, которая выявила огромную опухоль рядом с ее сердцем. Оказалось, что опухоль уже успела распространиться в пищевод девочки и некоторые отделы позвоночника, вызывая нестерпимую боль в спине. Опухоль оказалась 4 стадией рака скелетной мускулатуры. В тот же день Клое вместе с родителями вылетела в Мемфис, в детскую онкологическую больницу Сент-Джуд, в которой провела последние 18 месяцев. За все это время девочка смогла съездить домой всего лишь раз - на Рождество.
Однако в канун грядущего Рождества в жизни Клое произойдет самое настоящее чудо. На прошлой недели врачи поделились с семьей девочки хорошими новостями: рак вошел в стадию ремиссии, и уже через несколько дней Клое сможет вернуться домой, хотя ей и придется приезжать на контрольные приемы каждые три месяца.
По словам врачей девочки, несмотря на чудесное выздоровление, Клое пока не сможет вернуться в школу, так как ей прописан постельный режим как минимум до конца учебного года. Однако это позволит ей наконец-то насладиться общением со своими питомцами.
По признанию девочки, больше всего она скучала по своим собакам - Бу и Ролли, с которыми на протяжении лечения имела возможность видеться лишь раз в месяц. Клое ждет не дождется, когда снова сможет обнять своих любимцев и ,возможно, завести еще одного песика.
Фото: Vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!