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14-летняя девочка перестала узнавать родителей из-за отека мозга, который врачи принимали за школьный стресс

Случившееся с 17-летней Рафаэлой Домингоз, родители девочки называют своим самым страшным кошмаров. Ведь то, что врачи диагностировали как «школьный стресс», могло по-настоящему стоить девочке жизни.

Рафаэле было всего 14 лет, когда ее отец, Джордж Домингоз, обратил внимание на то, что с девочкой твориться что-то неладное. Она начала избыточно потеть, потеряла аппетит и, что самое необычное, стала ходить и разговаривать во сне.
Кроме того, родители начали часто ловить девочку на том, что она могла по несколько минут смотреть на небо или в одну точку, при этом не моргая и не отзываясь на оклики. Врачи объяснили родителям девочки, что это всего лишь так называемые «отсутствующие» судороги, вызванные стрессом. Однако, когда очередные судороги оказались вполне реальными, Рафаэлу экстренно доставили в больницу. К этому моменту девочка уже перестала узнавать собственных родителей.

Через несколько часов пребывания в больнице к Рафаэле неожиданно вернулась память только лишь для того, чтобы полностью покинуть ее уже на следующее утро. Рафаэла забыла не только своих родителей, но и саму себя. Кроме этого, девочка потеряла часть своих навыков, она напрочь забыла, как пользоваться бумагой и ручкой.

С помощью ряда анализов врачам в конечном итоге удалось поставить диагноз - энцефалит. Это воспаление мозга, вызванное инфекцией или аутоиммунной реакцией организма. Зачастую диагностика этого заболевания затягивается, так как из-за схожести симптомов его по ошибке можно принять за другие болезни. Не поставь тогда врачи правильный диагноз, у Рафаэлы могло бы случиться необратимое повреждение мозга.

Чтобы выиграть время и подобрать адекватное лечение, девочку ввели в кому. В общей сложности она провела в больнице два с половиной месяца, каждый день принимая по 26 таблеток.

Сегодня с момента болезни Рафаэлы прошло 3 года, память девушки практически восстановилась. Она очень увлечена своим любимым делом - фотографией, а также занимается просветительской деятельностью, стараясь повышать осведомленность общественности об энцефалите и важности своевременной диагностики этого заболевания.

Фото: Vostock-photo

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