14-летний подросток каждый день страдал от микроинфаркта из-за недиагностированного порока сердца

Во время приема врач обратил внимание на небольшие шумы в сердце Джона, которые показались ему необычными, и отправил парня на электрокардиограмму. Каково же было его удивление, когда ЭКГ зафиксировала у подростка инфаркт. Было принято решение отправить Джона на обследование в специализированную больницу. Проведя ряд дополнительных обследований, кардиолог обнаружил у подростка редчайшую врожденную патологию - АОЛКА. Это аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной, тогда как обе коронарные артерии должны выходить из аорты. По статистике Детской больницы Бостона, если вовремя не принять меры, младенцы с этим заболеванием не доживают до года, умирая от сердечной недостаточности.

Лечащий врач Джона, доктор Буш, рассказал Daily Mail, что сам факт того, что Джон прожил с этим серьезным заболеванием 14 лет - настоящее чудо, и он никогда за все время своей практики не встречал ничего подобного.

Доктор объяснил, что по мере роста, организм Джона тяжело приспосабливался к своему состоянию, вызываемому пороком сердца, что приводило к ежедневным «очень медленным инфарктам». Несмотря на то, что они отличались от традиционных инфарктов, испытываемых взрослыми люди, это не делало их менее опасными.

Джону потребовалась немедленная операция на открытом сердце, во время которой доктора поняли, почему подросток был все еще жив, несмотря на всю серьезность заболевания. От его аномальной левой коронарной артерии ответвлялись дополнительные, совсем крошечные и незаметные на снимках артерии, через которые к сердцу поступало достаточное количество крови для поддержания его минимальной работы.

Для того, чтобы отсоединить левую коронарную артерию от легочной и присоединить ее к аорте , хирургам потребовалось шесть часов. Несмотря на то, что операция прошла успешно, и уже через неделю Джона выписали домой, парень пока не может вернуться в школу и находится на домашнем обучении. .