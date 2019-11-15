14-летний подросток едва не умер от кровотечения, загнав в уретру 53 магнитных шарика

Свой эксперимент Цзян начал с нескольких магнитных шариков, которые поместил себе в мочеиспускательный канал. Он был в полной уверенности, что после сможет самостоятельно извлечь их с помощью магнитной силы оставшихся у него шариков. Однако что-то пошло не так, и вместо того, чтобы вытягивать шарики наружу, магниты все больше и глубже затягивали их вовнутрь. Парень потратил около часа на то, чтобы извлечь их, однако все попытки были тщетны. Таким образом в мочевом пузыре подростка оказалось 53 магнитных шарика. В конце концов, слегка встревоженный Цзян лег спать, никому не сказав о случившемся. На следующий день во время мочеиспускания у подростка открылось кровотечение, которое не остановилось и к вечеру. Испугавшись, Цзян решил, что пришло время рассказать о случившемся дедушке, который пришел в настоящий ужас, увидев насквозь пропитавшееся кровью нижнее белье внука.

В 11 вечера мальчика в критическом состоянии доставили в местную больницу, где он был экстренно прооперирован. Главный врач больницы и уролог, проводившие операцию, извлекли из мочевого пузыря парня 2 нити шариков размером около 12 сантиметров каждая, которые и вызвали смертельно опасное кровотечение.