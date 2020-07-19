130 дней в больнице: англичанка чудом вылечилась от COVID-19, проведя полтора месяца в коме

35-летняя англичанка Фатима Бридл на всю жизнь запомнит 2020 год. В начале марта женщина вернулась в Великобританию из Марокко и почувствовала признаки простуды. Проведенный тест показал у Фатимы положительный анализ на коронавирус. Бридл попала в больницу, однако состояние ее здоровья ухудшалось, и 18 марта ее перевели в реанимацию. Англичанка провела на аппарате ИВЛ 105 дней, из которых сорок находилась в коме. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного королевства, врачи уверены, что выздоровление Фатимы — это чудо. Отрицательный анализ на COVID-19 Бридл получила в конце апреля, но развившаяся пневмония не позволяла женщине покинуть клинику. Супруг пациентки, 56-летний Трейси, вспоминает, что первыми словами его жены после выхода из комы было желание поговорить с ним: «Она не понимала, что случилось и не осознавала, как долго она была не здесь». Сейчас мужчина мечтает как можно скорее увидеться с любимой, однако пока супругам доступно только общение по видеосвязи.

К сожалению, восстановить работоспособность обоих легких Фатимы врачам не удалось — женщине придется жить с одним рабочим легким. Тем не менее, чудом исцелившаяся Бридл не опускает руки и надеется, что уже скоро состояние ее здоровья нормализуется. Пока из-за слабости мышц Фатиме сложно передвигаться, поэтому она пользуется специальными ходунками, но уже скоро ей можно будет подключать легкие упражнения для восстановления физической формы. Фатима благодарит медперсонал за спасенную жизнь: «Они невероятные - я хотела бы поблагодарить всех врачей и медсестер, которые дали мне шанс на новую жизнь. Я счастлива быть здесь. Это похоже на сон».

Отметим, по данным на 19 июля в мире зафиксировано более 14,3 миллионов случаев заболевания коронавирусом. При этом в России подтверждено 771546 случаев, 6109 из которых выявлены за последние сутки. Оперативный штаб сообщает, что 550 344 человека выздоровели, а 12342 — скончались.