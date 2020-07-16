122-летняя женщина раскрыла свой секрет долгой и здоровой жизни

Так как Франциска весьма немолода, у нее есть опекун, помогающий ей по хозяйству, но он признает, что ум у этой дамы весьма острый, ни о какой деменции даже речи нет. «Ее все очень любят. Она всю жизнь работала на ферме, потому ела только экологически чистую еду, это наверняка сыграло свою роль». Даже когда женщина вышла на пенсию, она не изменила своим принципам питания – в ее рационе по-прежнему блюда, приготовленные из органический продуктов. Также при помощи опекуна она ежедневно делает растяжку, чтобы сохранить суставы гибкими. К сожалению, возраст все же берет свое, потому Франциска большую часть времени передвигается в инвалидной коляске, возле своего дома, но при этом не теряет бодрости духа.

Кстати, сейчас старейшим человеком в мире считается Кане Танака из Японии, которой 117 лет. Она родилась 2 января 1903 года и уже занесена в этом звании в книгу рекордов Гиннесса.

Фото: pixabay

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