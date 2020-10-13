12 признаков того, что у вас может быть ранняя менопауза и что с этим делать

Также могут наблюдаться и другие признаки, среди которых: приливы, ночная потливость, нарушение цикла, сухость во влагалище и дискомфорт во время секса, бессонница, беспричинно плохое настроение или беспокойство, головные боли, снижение полового влечения, проблемы с памятью и концентрацией, скованность в суставах, ломота и боли в конечностях, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и снижение мышечной массы. Если вам меньше 45-ти и вы уже замечаете у себя эти симптомы, вам стоит поговорить со своим гинекологом или с терапевтом, так как это могут быть и другие болезни, а не начало угасания детородной функции.

Единственный верный способ узнать, находитесь вы в менопаузе или нет – это сдать анализ крови на уровень гормона ФСГ. Если он ниже определенного уровня, то диагноз верен и вам нужно подбирать гормонозаместительную терапию, чтобы остановить этот процесс, который вплотную связан со старением организма.

Фото: pixabay

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