12 признаков того, что у вас может быть ранняя менопауза и что с этим делать
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, как узнать, во сколько у вас наступит менопауза, можно, просто поговорив с мамой. Если у нее она ранняя, скорее всего, у вас будет так же. Это не точная наука, но серьезная подсказка. Также врачи выделяют 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о наступлении этого периода. Для начала стоит отметить, что ранней считается менопауза, наступающая до достижения 45-летнего возраста. Это может произойти как естественным путем, так и стать результатом некоторых видов лечения. У большинства же женщин она начинается в период от 45 до 55 лет. Главным признаком ранней менопаузы считается учащение менструаций или их полное прекращение без какой-либо причины, например, беременности.
Также могут наблюдаться и другие признаки, среди которых: приливы, ночная потливость, нарушение цикла, сухость во влагалище и дискомфорт во время секса, бессонница, беспричинно плохое настроение или беспокойство, головные боли, снижение полового влечения, проблемы с памятью и концентрацией, скованность в суставах, ломота и боли в конечностях, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и снижение мышечной массы. Если вам меньше 45-ти и вы уже замечаете у себя эти симптомы, вам стоит поговорить со своим гинекологом или с терапевтом, так как это могут быть и другие болезни, а не начало угасания детородной функции.
Единственный верный способ узнать, находитесь вы в менопаузе или нет – это сдать анализ крови на уровень гормона ФСГ. Если он ниже определенного уровня, то диагноз верен и вам нужно подбирать гормонозаместительную терапию, чтобы остановить этот процесс, который вплотную связан со старением организма.
Фото: pixabay
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