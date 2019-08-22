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12-летняя девочка весит меньше 28 килограммов, но врачи не могут найти причину ее болезни

Маленькая девочка из Великобритании стремительно теряет вес из=за редкого расстройства пищевого поведения, а врачи никак не могут помочь ей.

Историю малышки рассказывает британский онлайн-таблоид The Sun. По словам врачей, у девочки диагностировано расстройство пищевого поведения, которое никак не связано с навязанными ей представлениями о красоте тела или давлением социальных сетей, но причину заболевания выявить не удается.

Сегодня юная британка весит всего 27,5 килограммов и она продолжает стремительно худеть. Врачи бьют тревогу и экстренно ищут специалиста, способного ее вылечить. Сейчас девочка, чье имя не раскрывается, чтобы сохранить ее право на частную жизнь, находится в лондонской больнице, где ее подвергают принудительному кормлению через трубку. Однако даже это не помогает: как сообщают в администрации больницы, признаков улучшения состояния больной не наблюдается.

Состояние девочки вызвало опасения органов опеки Великобритании, потому состоялось закрытое слушание ее дела в Семейном отделе Верховного суда Лондона, во время которого выяснилось, что врачи не могут определить причину болезни. Доказательства, что проблема связана с травлей в социальных сетях или проблемами в семье, найдены не были.

Специалисты пытаются выяснить, вызвано ли расстройство пищевого поведения с психологическими проблемами или связано с генетической мутацией, но они не смогли найти специалистов, которые смогли бы обеспечить лечение, необходимое для девочки ростом 139,7 см.

Судья на слушании заявил, что снижение веса ребенка – «тревожное и пугающее», и добавил, что время ни на чьей стороне. Между тем, девочка все продолжает худеть. С девочкой сейчас работает психолог, задача которого – помочь пережить травматичный опыт насильственного кормления три раза в день и попытаться выяснить, что послужило причиной развития болезни.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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