12-летняя девочка весит меньше 28 килограммов, но врачи не могут найти причину ее болезни

Состояние девочки вызвало опасения органов опеки Великобритании, потому состоялось закрытое слушание ее дела в Семейном отделе Верховного суда Лондона, во время которого выяснилось, что врачи не могут определить причину болезни. Доказательства, что проблема связана с травлей в социальных сетях или проблемами в семье, найдены не были.

Специалисты пытаются выяснить, вызвано ли расстройство пищевого поведения с психологическими проблемами или связано с генетической мутацией, но они не смогли найти специалистов, которые смогли бы обеспечить лечение, необходимое для девочки ростом 139,7 см.

Судья на слушании заявил, что снижение веса ребенка – «тревожное и пугающее», и добавил, что время ни на чьей стороне. Между тем, девочка все продолжает худеть. С девочкой сейчас работает психолог, задача которого – помочь пережить травматичный опыт насильственного кормления три раза в день и попытаться выяснить, что послужило причиной развития болезни.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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