Стала известна причина постоянного сексуального возбуждения у женщин

Пока одни женщины мечтают регулярно испытывать оргазм, другие (они в меньшинстве) не знают, как от него избавиться. Например, американка Ким Рамсей испытывает по 100 оргазмов за сутки после того, как в 2001 году упала с лестницы и повредила позвоночник. Ей поставили диагноз синдром постоянного сексуального возбуждения. Желание близости 44-летняя женщина испытывает от вещей, не связанных с сексом. Бедняга говорит, что чувствует себя истощенной и ей совсем не хочется заниматься любовью. Более того, далеко не все женщины готовы говорить о своей патологии - многие стесняются обращаться с этой особенностью к врачу, продолжая испытывать возбуждение к месту и не к месту.