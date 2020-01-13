Стала известна причина постоянного сексуального возбуждения у женщин
Пока одни женщины мечтают регулярно испытывать оргазм, другие (они в меньшинстве) не знают, как от него избавиться. Например, американка Ким Рамсей испытывает по 100 оргазмов за сутки после того, как в 2001 году упала с лестницы и повредила позвоночник. Ей поставили диагноз синдром постоянного сексуального возбуждения. Желание близости 44-летняя женщина испытывает от вещей, не связанных с сексом. Бедняга говорит, что чувствует себя истощенной и ей совсем не хочется заниматься любовью. Более того, далеко не все женщины готовы говорить о своей патологии - многие стесняются обращаться с этой особенностью к врачу, продолжая испытывать возбуждение к месту и не к месту.
Фото: vostock-photo
Ученые Гарвардской медицинской школы тем временем выяснили, что подобное состояние может вызываться повреждением нервов в позвоночнике, которые и передают сигналы о возбуждении мозгу. У большинства участниц наблюдений были диагностированы кисты позвоночника. После того, у одной из пациенток ее удалили, она почувствовала, что ее привычное возбуждение пошло на спад. Некоторые заработали подобный синдром благодаря некорректному приему антидепрессантов - им понадобилось пересмотреть дозировку препаратов.
Фото: vostock-photo
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