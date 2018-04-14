10 странных вещей, которые происходят с нами во сне

Если у вас нет никаких проблем со здоровьем, сон является совершенно незаметной частью жизни — вы просто засыпаете, а потом просыпаетесь отдохнувшими и бодрыми. Но иногда во время путешествия в царство Морфея у вас могут возникнуть необычные ощущения, которые, конечно, вызовут разнообразные эмоции вплоть до страха. Неудивительно, ведь вы не понимаете, что происходит с вашим организмом. Но не волнуйтесь! Passion.ru представляет небольшой список самых странных и самопроизвольных действий вашего организма, которые совершенно нормальны и безопасны.

Ощущение падения или резкого рывка

Когда вы засыпаете, у вас вдруг может возникнуть ощущение, будто вы падаете. Обычно, когда вы спите, ваше тело практически парализовано. Но иногда сон приходит раньше, чем организм полностью расслабится. Тогда вы ощущаете падение, а иногда даже видите сон о том, как падаете со скалы, с неба или просто спотыкаетесь. Почему это ощущение именно такое? Ученые пока не знают. Почему это вообще происходит? Все дело в том, что когда вы слишком устали, недостаточно спите или находитесь в стрессовом состоянии, мозг засыпает быстрее, чем тело, которое до сих пор находится в напряжении. Однако этот дисбаланс быстро сглаживается.