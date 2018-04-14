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10 странных вещей, которые происходят с нами во сне

Большинство людей полагает, что сон — это спокойная и неактивная деятельность. Но это не так. Вы наверняка очень удивитесь, узнав, насколько странные и порой даже пугающие вещи происходят с нашим телом во время сна. Сегодня мы расскажем вам именно о них и докажем, что беспокоиться не стоит — все эти произвольные действия абсолютно нормальны.

Если у вас нет никаких проблем со здоровьем, сон является совершенно незаметной частью жизни — вы просто засыпаете, а потом просыпаетесь отдохнувшими и бодрыми. Но иногда во время путешествия в царство Морфея у вас могут возникнуть необычные ощущения, которые, конечно, вызовут разнообразные эмоции вплоть до страха. Неудивительно, ведь вы не понимаете, что происходит с вашим организмом. Но не волнуйтесь! Passion.ru представляет небольшой список самых странных и самопроизвольных действий вашего организма, которые совершенно нормальны и безопасны.

Ощущение падения или резкого рывка

Когда вы засыпаете, у вас вдруг может возникнуть ощущение, будто вы падаете. Обычно, когда вы спите, ваше тело практически парализовано. Но иногда сон приходит раньше, чем организм полностью расслабится. Тогда вы ощущаете падение, а иногда даже видите сон о том, как падаете со скалы, с неба или просто спотыкаетесь. Почему это ощущение именно такое? Ученые пока не знают. Почему это вообще происходит? Все дело в том, что когда вы слишком устали, недостаточно спите или находитесь в стрессовом состоянии, мозг засыпает быстрее, чем тело, которое до сих пор находится в напряжении. Однако этот дисбаланс быстро сглаживается.

Синдром взрывающейся головы

Это ощущение такое же пугающее, как и его название. Вы внезапно можете проснуться в самом начале сна от того, что услышали невероятно громкий звук или увидели вспышку яркого света. На самом деле ничего страшного не происходит. Это такой же феномен, как и ощущение падения. Вы просто начинаете засыпать, но ваше тело еще не полностью обездвижено, поэтому ваши чувства вас обманывают таким необычным образом.

Сонный паралич

Вы просыпаетесь утром и вдруг понимаете, что не можете шевелиться или говорить. Это очень неприятный опыт, особенно когда он длится не пару секунд, а несколько минут. Такая ситуация противоположна предыдущей — ваш мозг просто проснулся раньше, чем тело, которое в данный момент парализовано в глубокой фазе сна. Вам может показаться, что вы не можете вздохнуть или на вас что-то давит. Главное — не паниковать: это ощущение обязательно пройдет, оно тоже естественно и нормально.

Готовы удивляться дальше? О еще семи странных вещах, которые происходят с вами во время сна, вы узнаете из этого видеоролика.

Фото: Shutterstock

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