10 необычных признаков COVID-19, о которых вы еще не слышали

Четвертое — замешательство. Особенно психическое проявление характерно для старших возрастных групп. В трех процентах случаев коронавирус может вызвать конъюнктивит — это пятый неочевидный симптом, который удивил профессора. Эксперты говорят, что это, как правило, возникает на более поздних стадиях заболевания, наряду с более классическими симптомами, такими как кашель и жар.

Шестое — головная и мышечная боль. Усталость и мышечные боли не входят в список типичных симптомов, но профессор Спектор говорит, что это обычно первые признаки того, что пациент заражен.

Среди молодежи до 18 лет пропуск приема пищи может быть важным признаком заражения COVID-19. Пропуск приема пищи, утомляемость и головные боли отмечались и у детей.

Восьмое — сыпь и абдоминальные симптомы, такие как боль в животе или диарея, могут быть признаком вируса. Однако стоит отметить, что большинство детей серьезно не заболевают коронавирусом, и менее 1,5% всех госпитализаций приходятся на людей младше 20 лет.

Девятое — сыпь на теле. По словам доктора Батая, РАШС следует рассматривать как ключевой признак коронавируса. Ученый утверждает, что девять процентов всех людей с диагнозом COVID-19 испытывают их.

Самым необычным и опасным доктор отмечает симптом с образованиями на пальцах рук и ног. По ощущениям больным это напомнило эффект обморожения. Обычно образования выглядят как красноватые или пурпурные шишки на кончиках пальцев ног или на тыльной стороне ладони. Сыпь может образовывать маленькие круги, и часто она кажется довольно болезненной.