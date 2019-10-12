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10-месячному младенцу, родившемуся без кожи, трансплантировали выращенный в лаборатории эпидермис

С момента рождения Джабари Грея прошло долгих 10 месяцев, прежде чем его родители, Присцилла Малдонадо и Марвин Грей, смогли в первый раз взять на руки и поцеловать своего первенца. Малыш Джабари родился с редчайшим генетическим заболеванием. Врачи предрекали ему скорую смерть, однако после 10 месяцев отчаянной борьбы за жизнь, его наконец-то выписали домой к родителям.

10-месячный Джабари Грей из города Сан-Антонио штата Техас появился на свет в канун Нового года. Беременность его мамы, Присцилы, проходила легко и без осложнений, однако, на 37 неделе врачи заметили, что малыш в утробе совсем не набирал вес. Врачи приняли решение стимулировать роды, после чего сердцебиение ребенка, стало едва различимым и Присцилла сделали экстренное кесарево сечение.

К тому, что случилось дальше, не были готовы даже врачи. Маленький Джабари родился весом 1360 грамм и практически без кожи, фрагменты которой были лишь на голове, шее и небольших участках ног. Кроме того, у мальчика были сросшиеся веки и пальчики на руках и ногах.

Младенца тут же ввели в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Доктора объяснили родителям Джабари, что они бессильны и счет идет на часы.

Супруги отказались мириться с ситуацией и, после продолжительной борьбы со страховой компанией, мальчика перевели в детскую больницу Хьюстона.

Как сообщает техасский телеканал KTRK, одна из лабораторий Бостона, специализирующаяся на помощи жертвам ожогов, специально для малыша Джабари “вырастила" новую кожу, которую отправила в Техас для последующей трансплантации ребенку.

Это была первая и единственная в своем роде пересадка кожи, которую когда-либо делали младенцу в таком критическом состоянии, как у Джабари. К счастью, операция прошла успешно, новая кожа прижилась, и родители в первый раз за 10 месяцев смогли обнять своего сына и испытать контакт “кожа к коже”.

После трансплантации малыш стал исправно прибавлять в весе. На сегодняшний день он весить 8 кг. Джабари уже самостоятельно дышит и не нуждается в болеутоляющих препаратах. Совсем скоро ему предстоит еще одна операция, на этот раз - для разделения сросшихся век и пальцев.

Фото: Vostock-photo

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