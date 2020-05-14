10-месячная девочка проглотила большую батарейку и едва не умерла
Фото: facebook
Как передает, британский онлайн-портал The Sun, заинтересовавшийся историей малышки, любопытная Мила, оставшись без присмотра, сумела открыть шкаф, достать из него пакет с зарядными устройствами и проглотила 4 круглые батарейки маленького диаметра и одну 2-сантиметровую, которая и застряла в горле девочки. После этого девочка спокойно убрала пакет обратно в шкаф и закрыла его.
Когда Эмили вернулась к дочке, все вроде было в порядке, но она отметила, что та стала вялой, будто тряпичная кукла, отказалась есть и быстро заснула. Через 2,5 часа, когда малышка проснулась, сразу стало понятно, что что-то не так. «Мила была будто тряпичная кукла, у нее практически исчезли рефлексы в руках и ногах, она даже не могла сидеть, только хлопала глазами. Я впала в панику», – призналась женщина.
Тогда Эмили быстро отвезла дочку в больницу, где врачи стали немедленно выяснять, что с ней могло произойти. Встревоженная мать предположила, что пока ее не было, Мила ударилась головой и это вызвало неврологические проблемы, но специалисты решили сделать малышке рентген, на котором стало видно, что в ее горле застряла батарейка. Врачи вынуждены были провести девочке срочную операцию, в ходе которой им удалось извлечь аккумулятор. Однако пищевод был поврежден, потому Миле пришлось установить трубку, чтобы она принимала пищу и жидкость перорально.
Через две недели малышка перенесла повторную операцию, в ходе которой хирурги пересадили трансплантаты с шеи и позади уха в пищевод, чтобы «запечатать» его. После этого Мила 12 дней находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ, так как не могла дышать самостоятельно. Однако все закончилось хорошо. С момента повторной операции прошло 5 месяцев, и девочка практически полностью восстановилась.
Фото: facebook
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