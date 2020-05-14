10-месячная девочка проглотила большую батарейку и едва не умерла

Тогда Эмили быстро отвезла дочку в больницу, где врачи стали немедленно выяснять, что с ней могло произойти. Встревоженная мать предположила, что пока ее не было, Мила ударилась головой и это вызвало неврологические проблемы, но специалисты решили сделать малышке рентген, на котором стало видно, что в ее горле застряла батарейка. Врачи вынуждены были провести девочке срочную операцию, в ходе которой им удалось извлечь аккумулятор. Однако пищевод был поврежден, потому Миле пришлось установить трубку, чтобы она принимала пищу и жидкость перорально.

Через две недели малышка перенесла повторную операцию, в ходе которой хирурги пересадили трансплантаты с шеи и позади уха в пищевод, чтобы «запечатать» его. После этого Мила 12 дней находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ, так как не могла дышать самостоятельно. Однако все закончилось хорошо. С момента повторной операции прошло 5 месяцев, и девочка практически полностью восстановилась.

Фото: facebook

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