10-летнюю девочку сразил инсульт, пока она собиралась в школу

Как поделилась с Daily Mail мама девочки, Хейли Клар, Грэйси всегда была здоровым ребенком, занималась гимнастикой и танцами. Женщина и подумать не могла, что здоровье ее дочери находится под угрозой, пока однажды утром, собираясь в школу, девочка неожиданно не рухнула на пол без сознания. И даже в эту минуту Хейли не могла поверить, что жизни Грэйси угрожает серьезная опасность.

Однако, когда девочка была доставлена в больницу по скорой, врачи сделали компьютерную томографию мозга, которая выявила тромб, послуживший причиной инсульта. Врачам потребовалось 3 часа чтобы удалить тромб из левого полушария мозга девочки.

Из-за того, что инсульт произошел в левой части головы, у Грэйси частично парализовало правую часть тела и перекосило половину лица, как обычно и бывает при этом заболевании.

Доктора заверили Хейли, что через несколько месяцев девочка сможет восстановиться. Уже сейчас к Грэйси постепенно возвращается чувствительность , она даже начала понемногу самостоятельно передвигаться. Однако, несмотря на первые успехи, девочка пока еще очень слаба и нуждается в кресле-каталке.

Для предупреждения повторного образования тромбов, Грэйси ежедневно принимает кроверазжижающие препараты. А после выписки, ей необходимо будет регулярно посещать врача и проходить контрольные томографии мозга.

Предполагается, что вернувшись из больницы домой, Грэйси вновь сможет посещать школу. Однако из-за проблем с памятью, вызванных инсультом, девочке рекомендуется находиться на занятиях не больше 2-3 часов в день.

Врачи до сих пор не уверены, что в случае с Грэйси послужило причиной образования тромба и дальнейшего инсульта. Факторы риска возникновения этого заболевание у детей отличаются от тех, которые вызывают инсульт у взрослых и могут включать в себя нарушение кровообращения и работы сердца, а также различные инфекции. Однако в 10% случаев причины детского инсульта так и остаются невыясненными.