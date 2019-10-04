passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

10-летнюю девочку сразил инсульт, пока она собиралась в школу

Принято считать, что инсульт поражает в основном пожилых людей. Поэтому новость о том, что 10-летняя Грэйси Уиттик из Норфолка стала жертвой этого заболевания, прозвучала для ее матери как гром среди ясного неба.

Как поделилась с Daily Mail мама девочки, Хейли Клар, Грэйси всегда была здоровым ребенком, занималась гимнастикой и танцами. Женщина и подумать не могла, что здоровье ее дочери находится под угрозой, пока однажды утром, собираясь в школу, девочка неожиданно не рухнула на пол без сознания. И даже в эту минуту Хейли не могла поверить, что жизни Грэйси угрожает серьезная опасность.

Однако, когда девочка была доставлена в больницу по скорой, врачи сделали компьютерную томографию мозга, которая выявила тромб, послуживший причиной инсульта. Врачам потребовалось 3 часа чтобы удалить тромб из левого полушария мозга девочки.

Из-за того, что инсульт произошел в левой части головы, у Грэйси частично парализовало правую часть тела и перекосило половину лица, как обычно и бывает при этом заболевании.

Доктора заверили Хейли, что через несколько месяцев девочка сможет восстановиться. Уже сейчас к Грэйси постепенно возвращается чувствительность , она даже начала понемногу самостоятельно передвигаться. Однако, несмотря на первые успехи, девочка пока еще очень слаба и нуждается в кресле-каталке.

Для предупреждения повторного образования тромбов, Грэйси ежедневно принимает кроверазжижающие препараты. А после выписки, ей необходимо будет регулярно посещать врача и проходить контрольные томографии мозга.

Предполагается, что вернувшись из больницы домой, Грэйси вновь сможет посещать школу. Однако из-за проблем с памятью, вызванных инсультом, девочке рекомендуется находиться на занятиях не больше 2-3 часов в день.

Врачи до сих пор не уверены, что в случае с Грэйси послужило причиной образования тромба и дальнейшего инсульта. Факторы риска возникновения этого заболевание у детей отличаются от тех, которые вызывают инсульт у взрослых и могут включать в себя нарушение кровообращения и работы сердца, а также различные инфекции. Однако в 10% случаев причины детского инсульта так и остаются невыясненными.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!