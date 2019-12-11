10-летняя девочка с загадочным заболеванием и ростом всего 94 см стала актрисой лондонского театра

Ларе было всего 11 месяцев, когда она полетела с родителями на рождественские каникулы в Турцию. Когда уже на второй день отпуска у девочки поднялась температура, родители обратились к местным врачам, ожидая, что те пропишут малышке жаропонижающее и отпустят домой. Однако состояние Лары стремительно ухудшалось: к температуре присоединились отек живота и потеря сознания. Малышку сразу же положили в реанимацию, где после обследования врачи диагностировали у нее наследственный гемофагоцитарный синдром - смертельно опасное заболевание иммунной системы, которое вызывает воспаление и повреждение тканей и органов, включая печень, головной и костный мозг.

Несмотря на то, что это заболевание не является онкологическим , Ларе потребовалась химиотерапия, чтобы разрушить атипичные иммунные клетки. Еще будучи в реанимации, Лара пережила инсульт, и врачи советовали родителям настраиваться на худшее. Тем не менее, через две недели состояние девочки стабилизировалась, и она вернулась на родину, где начался ее долгий путь к восстановлению.