10-летняя девочка с загадочным заболеванием и ростом всего 94 см стала актрисой лондонского театра
Ларе было всего 11 месяцев, когда она полетела с родителями на рождественские каникулы в Турцию. Когда уже на второй день отпуска у девочки поднялась температура, родители обратились к местным врачам, ожидая, что те пропишут малышке жаропонижающее и отпустят домой. Однако состояние Лары стремительно ухудшалось: к температуре присоединились отек живота и потеря сознания. Малышку сразу же положили в реанимацию, где после обследования врачи диагностировали у нее наследственный гемофагоцитарный синдром - смертельно опасное заболевание иммунной системы, которое вызывает воспаление и повреждение тканей и органов, включая печень, головной и костный мозг.
Несмотря на то, что это заболевание не является онкологическим , Ларе потребовалась химиотерапия, чтобы разрушить атипичные иммунные клетки. Еще будучи в реанимации, Лара пережила инсульт, и врачи советовали родителям настраиваться на худшее. Тем не менее, через две недели состояние девочки стабилизировалась, и она вернулась на родину, где начался ее долгий путь к восстановлению.
Лара мужественно перенесла 6 месяцев химиотерапии и пересадку костного мозга, после чего, казалось, все проблемы остались позади. Однако, спустя какое-то время, врачи обратили внимание на то, что Лара стала сильно отставать в росте от своих сверстников. И хотя это было никак не связано с перенесенным ею гемофагоцитарным синдромом, врачи и по сей день не мог поставить девочке диагноз. На сегодняшний день из-за загадочной болезни рост 10-летней Лары соответствует параметрам ребенка 2,5-3 лет. По мнению врачей, девочка продолжит медленно расти до завершения процесса полового созревания, после чего рост остановится. Никаких других долгосрочных прогнозов относительно здоровья девочки врачи дать не могут.
Еще один побочный эффект таинственного заболевания, от которого страдает Лара, - осложнения на слух. Однако тот факт, что девочка практически оглохла на одно ухо, не мешает ей любить музыку и петь. Лара также играет на трех музыкальных инструментах - фортепиано, укулеле и трубе. У девочки даже есть свой агент, который и помог ей записаться на прослушивание в лондонский театр Old Vic. На кастинге Лара настолько потрясла своим талантом художественно руководителя театра, что ей сразу же предложили роль Тини-Тима в постановке по мотивам произведения Чарльза Диккенса “Рождественская песнь”.
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This is the last week of Christmas Carol at the Old Vic theatre. The experience Lara had by being part of the cast in this play is immeasurably valuable for her. We thank everyone who were instrumental in providing Lara with this opportunity. And particular thank you to everyone at the Old Vic who welcomed and made Lara at home. Her final days on stage 19th of January. The Christmas Carol ends on the 19th (19.30pm ) #oldvic#AChristmasCarol #ovchristmascarol#roalddahlchildrenscharity #roalddahl#charlesdickens #scrooge @greatormondst #hlhswarrior #syts #stephentompkinson @oldvictheatre
Родители Лары радуются успехам дочери и надеятся, что у нее еще будут не только звездные роли в театре, но и точный диагноз, чтобы она наконец-то стала получать адекватное лечение и выздоровела.
Фото: Vostock-photo
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