«Нет такого, что я на иголках»: Евгения Медведева раскрыла подробности будущей свадьбы

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что ее свадьба с танцором Ильдаром Гайнутдиновым состоится в 2026 году. Однако дату жених и невеста пока еще не выбрали. Об этом сообщает StarHit.

О том, что Ильдар сделал возлюбленной предложение руки и сердца, стало известно в начале ноября. Евгения поделилась в Сети романтическим видео, как танцор встал на одно колено и преподнес ей кольцо. По признанию Медведевой, о планах бойфренда она не знала, но догадывалась, что он может пойти на этот шаг.

Спортсменка рассказала, что после предложения связалась со своими подружками, и они все были в восторге от новостей.

«Я сейчас спокойна, не волнуюсь. Все хорошо. Все идет своим чередом, нет такого, что я на иголках. Я стала счастливее», - поделилась Евгения.

Свадьба состоится уже в следующем году, но пока подготовкой Медведева и Гайнутдинов не занимаются.

Ранее экс-возлюбленный Евгении Медведевой Дмитрий Чигирев женился.