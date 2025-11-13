Может стать фигуранткой уголовного дела: МВД начало проверку в отношении бывшей жены боксера Дмитрия Бивола

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, может стать фигуранткой уголовного дела в России. МВД начало проверку в отношении матери детей спортсмена, передает Газета.Ru.

В правоохранительных органах сообщили, что проверкой занимается ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом стало обращение из-за высказываний Екатерины в адрес киргизов и казахов.

Бивол опубликовала у себя на странице видео, в котором оскорбила представителей этих наций. Позже ролик пропал, но женщиной уже занялись правоохранительные органы двух азиатских республик.

Так, в Киргизии бывшую супругу российского боксера заочно арестовали и объявили в розыск. Ее обвинили в возбуждении расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды.