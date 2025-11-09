Массивное кольцо на безымянном пальце: Евгения Медведева спровоцировала слухи о помолвке

Фигуристка Евгения Медведева вот уже больше года состоит в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Поклонники пары ждут, когда она объявит о помолвке и грядущей свадьбе. Молодые люди пока не спешат с такими новостями, но всячески подогревают интерес.

Сейчас Медведева находится в Казани. Она приехала на третий этап гран-при России 2025/26 по фигурному катанию в качестве комментатора. По информации StarHit, на безымянном пальце у спортсменки красовалось массивное кольцо.

Украшение тут же спровоцировало слухи о возможной помолвке. Однако сами Евгения и Ильдар пока эти предположения не комментируют. Поклонники разделились во мнениях: некоторые поздравляют пару, а некоторые пишут, что Медведева и раньше надевала кольца на безымянный палец.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Евгении Медведевой женился. Дмитрий Чигирев взял в жены хореографа академии Татьяны Навки.