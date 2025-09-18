«Если сорвусь, будет стыдно!»: Ирина Слуцкая решилась на «Оземпик» ради возвращения на лед

46-летняя фигуристка Ирина Слуцкая заявила о желании вернуться на лед. Но перед этим спортсменка хочет прийти в форму и сбросить лишний вес.

Серебряная медалистка Олимпийских игр поделилась с mk.ru, что планирует принять участие в собственной постановке сказок на льду. Однако после рождения третьего ребенка Ирина набрала лишние килограммы, от которых ей сложно избавиться.

В результате Слуцкая решила худеть строго под присмотром врача, без какой-либо самодеятельности. Спортсменка рассказала, что сдала все анализы, и ей составили протокол похудения.

Ирина не скрывает, что будет применять для избавления от лишних килограммов популярный сейчас у наших звезд российский вариант «Оземпика». Для большей мотивации Слуцкая начала вести дневники похудения в социальных сетях — фигуристка признается, что это поможет ей не сойти с выбранного пути.

«И если вдруг сорвусь, то стыдно мне будет не только перед собой, но и перед моими подписчиками. Но я в себя верю!» — добавила звезда фигурного катания.

Напомним, два года назад Ирина Слуцкая получила инвалидность из-за васкулита. Фигуристка много лет находится на поддерживающей терапии.