Дмитрий Губерниев предпочел поездку на ЧМ по биатлону корпоративу за 10 млн

Дмитрий Губерниев предпочел поездку на ЧМ по биатлону корпоративу за 10 миллионов рублей. Подробности приводит Спортс.

Журналист заявил, что он с радостью откажется от дорогостоящего корпоратива, если нужно будет ехать на чемпионат мира по биатлону. По словам Дмитрия, он сможет заработать эти же деньги, но другим способом.

«Что касается чемпионата мира вместо 10 миллионов рублей — так я их отобью. Люди, которые посмотрят биатлон, потом будут звать на какие-то свои соревнования, награждения, свадьбы, юбилеи», — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев не работал на мировых турнирах с Олимпийских Игр-2022, которые проводились в Пекине. В последние годы он продолжал комментировать спорт лишь внутри России.

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