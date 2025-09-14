Алина Загитова призналась, что ее выступление в шоу Медведевой едва не сорвалось

Алина Загитова призналась, что ее номер в шоу Евгении Медведевой едва не сорвался. Подробности приводит Sport24.

Олимпийская чемпионка стала одной из звезд шоу Медведевой в Москве. Однако, как призналась сама фигуристка, ее выступление могло так и не состояться.

Шоу Евгении было посвящено популярным хитам нулевых. Для своего номера Загитова выбрала композицию группы SEREBRO и предстала на льду в ярком образе: белая рубашка, завязанная узлом, мини-юбка и черные чулки.

Алина рассказала, что за кулисами ей пришлось преодолеть серьезные трудности для того, чтобы выйти на лед.

«Скажу такой инсайдик... Моего выступления могло и не случиться. Немного потянула спину. Но сказала своему врачу, что я не могу пропустить это мероприятие: "Что хотите делайте, мне надо сегодня выступить!"» — поделилась Загитова.

По словам Евгении, они вместе выбирали музыкальное сопровождение для выступления.

«Мы предлагали Алине несколько вариантов, и именно она сделала окончательный выбор», — отметила Медведева.

Кроме того, звездный продюсер Яна Рудковская оценила выступление Загитовой на льду.

«Ну а как же теперь без "заклятой" подруги Алины Загитовой? Алина однозначно украсила шоу эффектным номером! Эх, вернуть бы Алину с Женей Медведевой в спорт! Крутые они, конечно! Да и сейчас — как у одной свое ледовое шоу, так и у другой! И вообще, обе, конечно, очень мощно развиваются! Стали большими селебрити и после спорта», — заявила супруга Евгения Плющенко.

