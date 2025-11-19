48-летний фигурист Роман Костомаров вывез жену и детей из России в Дубай

Фигурист Роман Костомаров отправился с семьей в отпуск в Дубай. В личном блоге он поделился снимком, на котором запечатлел жену и детей.

Два года назад Роман оказался на грани жизни и смерти. Несколько месяцев он провел в больнице без сознания, врачи делали все возможное, чтобы его спасти — даже провели ампутацию частей конечностей. Первое время Костомарову было тяжело принять новые обстоятельства, но затем он прошел реабилитацию и вернулся к привычной жизни.

Сейчас олимпийский чемпион активно занимается спортом, работает, катается на коньках и отдыхает. Много времени Роман проводит с семьей, ведь именно поддержка близких позволила ему справиться со всеми трудностями. Вот и в конце ноября он вывез родных из России, чтобы провести отпуск в теплой стране.

«Как же радостно, когда можно всем вместе собраться и отдохнуть после активных рабочих будней», - поделился Костомаров.

Ранее Роман Костомаров допустил, что может стать спортивным комментатором.