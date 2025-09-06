21-летняя Александра Трусова отметила первый месяц со дня рождения сына

Александра Трусова отметила первый месяц со дня рождения сына. Этой радостной новостью она поделилась в личном блоге.

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила в социальных сетях, что ее сыну Мише исполнился месяц. Спортсменка поделилась первыми наблюдениями за развитием малыша и рассказала о своем опыте в роли матери.

По словам Трусовой, за первый месяц Миша заметно подрос: изменился его взгляд, стал более осознанным. Также фигуристка отметила, что сравнение с первыми фотографиями из роддома показывает, как малыш изменился за короткий срок.

Среди сложностей она выделила проблемы со сном: колики практически прошли, однако теперь малыш предпочитает засыпать только на руках. При этом Трусова подчеркнула, что Миша стал лучше есть. По ее словам, это формирует особую связи между ними.

Фигуристка добавила, что с интересом наблюдает за развитием сына и с нетерпением ждёт новых этапов в его взрослении.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Александра Трусова поделилась кадрами с первенцем.

Также сообщалось, что Анна Пересильд обратилась к маме по особому поводу.