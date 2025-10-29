Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская раскрыла, как санкции Запада повлияли на ее жизнь. Она призналась, что не страдает от ограничений, так как редко выезжала за границу.

Подробности узнал NEWS.ru.

Поклонская назвала мелочью санкции против нее и отметила, что ограничения никак не изменили жизнь.

«Я особо до 2014 года, даже когда работала на Украине, была гражданкой Украины, никуда не ездила. Два раза выезжала за границу по туристической визе», - поделилась советник генпрокурора.

Поклонская сообщила, что посетила Дубай и выезжала в Москву. Она добавила, что «не разъезжала по европейским странам».

«Красоты эти я не видела. Хотелось бы, конечно, и может такое время придет. Не страдаю, но считаю это неправильно», - отметила политик.

Она указала на лицемерие европейских государств, позиционирующих себя как защитников прав и свобод, но при этом устанавливающих санкции против крымчан за то, что они отстаивали право на самоопределение и безопасное существование.

Ранее сообщалось, что Поклонская могла сменить имя. Бывший прокурор Крыма не подтвердила и не опровергла эти слухи.