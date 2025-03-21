В Кремле подтвердили, что Путин знает о письме арестованного генерала Попова

Президент России Владимир Путин ознакомлен с письмом от экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом 21 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно (письмо. — Прим. ред.) известно, было опубликовано и было доложено главе государства», — приводит его слова «Фонтанка».

При этом дать какие-либо комментарии о содержании послания Песков отказался.

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что Попов, в настоящее время находящийся под арестом по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, обратился к Путину с просьбой разобраться в его ситуации и восстановить его на службе.

Некоторые связывают проблемы генерала с исходившей от него критикой в адрес высшего военного руководства.

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