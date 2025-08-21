В ФРГ объяснили, зачем Мерц надел галстук со слонами на встречу с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц специально надел галстук с изображением слонов на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, состоявшуюся 18 августа. Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Майер, пишет ТАСС.

Комментируя вопрос журналиста о «галстучной дипломатии» канцлера, Майер подтвердил осознанный выбор аксессуара.

«Вы, вероятно, имеете в виду галстук со слонами? Я слышал, что этот галстук был выбран совершенно осознанно. Однако, помимо этого, мне неизвестны какие-либо более подробные предпочтения по дизайну или стилю», – уточнил он.

Представитель кабмина также подчеркнул, что Мерц «всегда очень осознанно выбирает одежду». По его словам, этот случай не стал исключением.

Как отмечают наблюдатели, выбор символа не случаен: слон является официальной эмблемой Республиканской партии США, которую представляет Трамп. Ранее телеканал NTV разместил видео встречи, где хорошо виден синий галстук Мерца с белыми слонами.

Издание Bild указывает, что для Мерца, известного своим вниманием к деталям гардероба, такой выбор — часть дипломатического протокола.

