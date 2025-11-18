«Тихо, свинка»: президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке после неудобного вопроса

Глава Белого дома Дональд Трамп резко ответил журналистке во время интервью, находясь в салоне президентского самолета. Кадры публикует Daily Mail.

Сообщается, что американский лидер попытался уйти от ответа на неудобный вопрос о громком деле скандального миллиардера Джеффри Эпштейне. Покойный бизнесмен был обвинен в торговле людьми, включая несовершеннолетних.

Репортер одного из местных телеканалов спросила 37-го президента, почему он не публикует оставшиеся документы по делу опального бизнесмена. Трамп ответил ей колкой фразой.

После того как журналистка поинтересовалась, не скрывает ли глава Белого дома компрометирующие его материалы в неопубликованных файлах, Трамп ткнул в нее указательным пальцем и приказал замолчать.

«Тихо, тихо, свинка», — сказала глава американского государства.

