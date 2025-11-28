Смяло переднюю часть и бок: Mercedes-Maybach Жириновского дважды попал в ДТП с начала осени

Элитная иномарка Mercedes-Maybach, на которой ездил бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, дважды попала в ДТП с начала осени. Обе аварии произошли в Москве, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Первое повреждение «Майбах» получил 23 сентября на Арбате. Он врезался в Chery Tiggo 7 Pro Max. У немецкой иномарки смяло крыло. Ремонт обошелся в 50 тысяч рублей.

Второй раз машина ЛДПР попала в аварию 24 ноября. В тот день элитному седану помяли бок. Пока что Mercedes не отремонтировали. Он стоит возле офиса партии.

По информации журналистов, автомобиль был оформлен на внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна. Однако передвигался на нем исключительно отец-политик.

