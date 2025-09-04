«Отличником быть гораздо почетнее»: детский омбудсмен Татарстана высказалась о заявлении мэра Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне выступил перед школьниками гимназии №19 и заявил, что «из отличников выходят отличники, а из троечников мэры и руководители регионов». Это прокомментировала детский омбудсмен республики Ирина Волынец.

После того, как слова главы города быстро разошлись по Сети, а пользователи назвали высказывания Метшина антимотивирующими, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане заявила, что быть отличником все же предпочтительней.

В беседе с изданием «Подъем» Волынец отметила, что многие считают неплохие успехи троечников в жизни результатом их умений выкручиваться в различных ситутациях.

«Не сделали домашнее задание, отвлекались во время объяснения темы урока, опоздали в школу, а отвечать надо. Но все-таки настраивать ребенка быть троечником я бы не стала: быть отличником или ударником гораздо почетнее и приятнее», — подчеркнула омбудсмен.

