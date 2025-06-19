Издавал странные звуки и пригрозил навести порчу: пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, политик был в неадекватном состоянии во время звонка.

Об этом узнал Life.ru.

Пранкеры обратили внимание на издаваемые Зеленским звуки и странное поведение. В ходе разговора президент Украины пригрозил навести на собеседников порчу.

Владимир Кузнецов рассказал: «Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вёл».

По словам пранкера Вована, они сделали исключение, позвонив Зеленскому. Обычно для этого выбирают людей, влияющих на политическую повестку. При этом звонить президенту США они пока не планируют.

Ранее пранкер Вован рассказывал о звонке певцу Егору Бортнику* (признан иноагентом на территории РФ). Из общения с музыкантом он сделал вывод, что у артиста произошли «какие-то не очень хорошие изменения в психике».