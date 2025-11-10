Генпрокуратура Франции требует освободить Саркози из тюрьмы под судебный надзор

Генеральная прокуратура Франции в ходе заседания апелляционного суда затребовала освобождения бывшего президента Николя Саркози из тюрьмы под судебный надзор. Об этом сообщает издание BFMTV.

«Прокуратура… запрашивает освобождение Николя Саркози и его помещение под судебный контроль», — говорится в материале.

Поясняется, «чрезвычайная серьезность фактов и размер наказания не должны приниматься во внимание. Учитываются только критерии статьи 144 (Уголовно-процессуального кодекса, — прим. ред.).

В данной статье перечислены несколько юридических условий, оправдывающих предварительное заключение: сохранение доказательств, предотвращение консультаций с обвиняемыми или давления, защита обвиняемого.

Напомним, что 21 октября экс-глава Пятой Республики прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока.

Ранее мы писали о том, что экс-президент Франции Николя Саркози отказывается от тюремной еды и питается только йогуртами.