Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала показные свадьбы в зоне спецоперации

Глава комитета ГД по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала «показные свадьбы» в зоне спецоперации. Соответствующее заявление депутата прозвучало после того, как певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заключили брак в Донецке.

«Все эти показные свадьбы в зоне спецоперации — это не для нас», - произнесла Останина. На ее слова обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Парламентарий считает, что «формирующие общественное мнение» каналы должны представлять других героев, которые стали бы образцами для школьников.

«Пусть это будут парни — участники спецоперации. Пусть это будут их жёны, замечательные жёны. Пусть это будут тоже их дети», - произнесла депутат.

По мнению парламентария, образы тех, кто «оперился и розовенький», не подходят для текущего времени.

Ранее она заявила, что накачанные губы не должны быть критерием красоты. Она призывала показывать по ТВ победителей олимпиад, успешных айтишников, однако, как заметила Останина, они не главные фигуры – вместо них показывают футболистов, зарабатывающих миллионы.