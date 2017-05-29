Ситуация. Вечером 26 мая в центре Москвы, в районе метро «Арбатская», полицейские задержали за попрошайничество мальчика 10 лет (по другим данным, 9 лет). Оскар, как зовут ребенка, декламировал строки из трагедии «Гамлет», перед ним стояла термосумка, в которую прохожие бросали деньги. В разрешение ситуации были вовлечены несколько известных людей, в частности адвокат Анатолий Кучерена. Он переговорил со всеми участниками произошедшего. По итогам ситуации мальчик был отпущен, отцу принесли извинения и аннулировали заведенный на него протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Мачехе могут предъявить обвинение в нападении на сотрудников полиции, а последних ждет проверка.

Версия отца. По объяснениям отца, Ильи Скавронского, мальчик занимается в театральной студии, и чтение стихов на улице — это возможность выступать перед публикой и справиться со страхом сцены. Ребенку бросают мелочь, но это не попрошайничество. На заработанные деньги Оскар покупает себе сладости и печенье.

Версия мачехи. Она читала книгу на скамейке недалеко от ребенка и не сразу заметила, что к нему подошли полицейские. При задержании ребенок кричал и сопротивлялся, женщина встала на его защиту, но сначала представилась знакомой или соседкой ребенка. Когда полицейские попытались посадить мальчика в машину, чтобы увезти в ОВД, она стала агрессивно себя вести, чтобы воспрепятствовать полицейским. Позже выяснилось, что женщина приходится мальчику мачехой.

Версия полиции. Действия полиции основаны на статье 151 УК РФ, согласно которой вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Версия СМИ. Журналисты считают, что в этом деле слишком много несостыковок. На месте действия случайно оказалась журналист «Радио Свобода» Люся Штейн, которая выложила съемку произошедшего в Facebook. Ребенок уже бывал на телевидении и, кажется, умеет вести себя перед широкой аудиторией. Отец мальчика готов давать комментарии всем новостным изданиям, чтобы раскрутить историю. Мачеха ребенка не признавала свои родственные связи с ним (если бы она озвучила, что приходится ему мачехой, его бы не увезли), чтобы ребенка все-таки задержали. Видео походит на срежиссированную постановку «Плохая полиция губит юный талант». Не получается ли, что это намеренно созданный скандал, чтобы вызвать возмущение граждан страны или провести законодательство, которое ужесточит правила сопровождения детей и подростков на улицах городов?

Фото: кадры из видео — facebook, globallookpres.com