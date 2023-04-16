«Знаю, как свои четыре пальца»: мебельщик лишился конечности, но не упал духом

Неосторожная работа на предприятии обернулась травмой для 38-летнего мужчины.

Со слов самого работника, всё случилось по его же вине. Вернувшись на работу с дачи, где он сильно поцарапал руки, подстригая ветки, мужчина решил использовать для защиты запястья латексные перчатки, что техника безопасности делать запрещает.

Правила безопасности на деревообрабатывающем производстве придуманы не случайно: перчатку затянуло в станок, и мужчина в миг лишился половины большого пальца.

Как сообщают издание mk.ru, находящиеся в цеху коллеги погрузили конечность в лёд, что на какое-то время задержало кровь и замедлило кровопотерю.

Прибывшие на место хирурги сумели не только вовремя транспортировать мужчину в госпиталь, но и пришить ему палец. Пришедший в себя больной начал шутить, что теперь станки в цеху от знает, как свои четыре пальца.