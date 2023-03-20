Жительница Свердловской области пришла в больницу здоровая, а ушла со сломанной рукой

Неприятность произошла с пожилой жительницей города Ревда в Свердловской области.

Явившись в больницу для прохождения плановой диспансеризации, женщина не смогла удержать равновесие на пороге лечебного учреждения, упала на кафельный пол и сломала руку.

По словам россиянки, особенно обидно, что почти все данные для исследования уже были собраны – оставалось лишь пройти флюорографию.

«Вот тут-то я и расшиблась, – рассказывает пенсионерка на видео, – на месте администрации больницы, я бы поставила табличку, что высокий порог. Тут всё-таки много людей ходит и пожилых в том числе».

В больнице по поводу случившегося комментариев не дают.

Как сообщает информационный портал E1, на момент несчастного случая в здании больницы проводились частичные ремонтные работы.