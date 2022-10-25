Житель Москвы внезапно «воскрес» в мешке для трупов

Невероятный случай произошел с пятидесятилетним Виктором, потерявшим сознание на улице.

Жительница САО, обнаружив бездыханное тело, немедленно вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место врачи, действительно, констатировали наступившую смерть.

Позже, когда место происшествия уже было оцеплено сотрудниками полиции, «труп», помещенный ими в специальный черный пакет, внезапно свалился с лавки. Повторное медицинское освидетельствование постановило: Витя жив и вполне здоров, может и разговаривать, и перемешаться.

«Когда мужчина пришел в себя, он просто ушел», - говорится официальном сообщении. Куда именно направился воскресший мужчина, однако, не уточняется.

ФОТО: соцсети