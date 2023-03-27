Житель Екатеринбурга несколько лет ходит по городу босиком

Житель Екатеринбурга Артём Шаргин уже не первый год эпатирует прохожих своим внешним видом. Мужчина ходит по городу принципиально босиком.

Как сообщает издание E1.ru, Артём ходит без обуви вне зависимости от температуры и сезона. Ему нипочём ни дождь, ни слякоть.

Некоторые местные, к необычному явлению привыкли: даже полиция не останавливает. В кинотеатры и кафе - тоже, с трудом, но пускают. На косые взгляды Артём отвечает дружелюбной улыбкой.

Мужчина объясняет свое решение просто: «нигде не написано, что так нельзя ходить, а значит – не запрещено».

Кроме того, все ботинки, которые он пробовал носить, ему нестерпимо трут.

Тем, кто опасается за его ноги, парень тоже просит не беспокоится: «Многие говорят, что можно подцепить грибок. Но грибку нужно, чтобы было тепло и влажно, у меня холодно и сухо».

Кроме того, екатеринбуржец практикуют веганство. «Сначала я был на сыроедении, потом перешёл на моно-фрукто-единие. Те болячки, которые у меня были до начала диеты – остались в прошлом. Уже шесть лет практикую и только однажды попал в больницу… с переломом», – рассказывает Шаргин.