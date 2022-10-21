Женщины какого возраста сейчас «в цене» у работодателей в России

В России наступило время, когда на собеседование чаще приглашают женщин, хотя раньше рекрутеры в большей степени интересовались мужскими резюме. Особый интерес проявляют к женщинам предпенсионного возраста, мужей которых не призовут на службу при частичной мобилизации – таким сотрудницам не придется отпрашиваться с работы.

Как показывает свежая статистика, женщин на 3% чаще стали приглашать на собеседование – доля женских резюме, заинтересовавших работодателей, выросла с 59% до 62%. Для мужских резюме наступила обратная ситуация – приглашения получают 38% вместо 41%.

Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова считает, что на это могла повлиять частичная мобилизация. Также специалист напомнила, что приглашение на собеседование – только один из этапов при поиске работы, который не гарантирует трудоустройство.

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