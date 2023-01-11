Женщина сделала новорожденным татуировки чтобы хоть как-то различать их

Тиктокеры взволнованы не на шутку. Юная мать двоих близняшек выложила видео, на котором собственноручно наносит грудничкам татуировки.

Надо признать, девушка оказалась мастером троллинга.

Начинается все очень серьезно. Дескать, замучилась отличать одного от другого, долго думала, и наконец, решила отнести детей в салон пирсинга .

Но там мне парень сказал, что сделает это не прежде, чем они достигнут восемнадцатилетия, мол раньше нельзя, бла-бла-бла…

После такого вступления, мать берется за суровое дело сама – к ужасу и смятению пользователей мобильного приложения.

Которые тут же начинают предлагать десятки подсказок: сшейте им разные шапочки, повесьте на ручки разноцветные ленточки, оденьте разные носочки.

Ерунда! – категорично заявляет Кэйтлин, нанося однояйцовым близнецам свои татуировки.

И лишь в самом конце видео раскрывает маленький секрет: тату не настоящие, это, по сути, водяные знаки, смыть их не составляет труда.