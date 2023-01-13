Женщина-адвокат потратила 260 млн рублей, предназначавшихся жертвам ДТП на отдых с нудистами

Она казалась идеальным адвокатом и брала на себя всю грязную работу по систематизации медицинских счетов и страховок! Но потом переставала выходить на связь…

Шквал жалоб и даже угроз в адрес 57-летней адвоката-мошенницы возник сразу после того, как бизнес-леди прокололась и попала в поле зрение полиции. Колоссальная клиентская база и отличная репутация позволили Лори Е. Девени прожить последний год буквально по-королевски.

Список ее расходов из денег, которые по поддельным страховым чекам мошенница взимала со своих подопечных, занимает несколько страниц.

Тут и новенький Cadillac за $60 тыс., и поездка на некий нудистский курорт еще за $60 тыс., и увлекательное африканское сафари с охотой на диких животных ($173 тыс.), и многое другое.

Общая сумма награбленного оставляет $3,8 млн (примерно 260 млн. рублей). Ближайшие восемь лет уроженка города Портленда штат Орегон проведет без моря и без машины.

За это время ее квартира будет продана с торгов для частичной компенсации ущерба, нанесенного пострадавшим клиентам.