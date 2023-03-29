Замораживает хомяков и топит щенков: неадекватный подросток взбудоражил всю Кострому
Неадекватного подростка вычислили еще год назад.
Общественный инспектор по экологии Костромы Светлана Карпова обратилась к горожанам с просьбой быть внимательными и не отдавать щенков и хомяков «в добрые руки».
Школьник рассылал подобные объявления от имени взрослых, замораживал или топил животных, снимал на камеру и показывал одноклассникам.
Уже известно, что несовершеннолетний имеет врожденные физические отклонения, однако его мать настаивает, чтобы сын посещал общеобразовательную школу.
Между тем, школьники признают: парень запросто может снять брюки и показать всем свои половые органы.
По последним данным, неадекватный школьник уже начал нападать на собственную мать.
В Комиссии по делам несовершеннолетних сообщили, что по данному факту проводится расследование с привлечением правоохранительных органов.